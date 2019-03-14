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У НАТО вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадали Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, представляючи Доповідь про діяльність Альянсу за минулий рік, вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадав і Україну. Про це повідомляє прес-служба Місії України при НАТО, передає УНН.

У НАТО вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадали Україну

“Сьогодні у штаб-квартирі НАТО, представляючи Доповідь про діяльність Альянсу у 2018 році, Єнс Столтенберг вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадав і Україну”, — йдеться в повідомленні.

Так, дійсно, у документі, оприлюдненому на сайті альянсу, в розділі “Політика відкритих дверей” згадали про євроатлантичні прагнення України.

“У світлі переосмислених прагнень України до членства в НАТО союзники також дотримуються своїх рішень, прийнятих на Бухарестському саміті та наступних самітах”, — йдеться в доповіді.

Нагадаємо, раніше у четвер Столтенберг заявив, що НАТО вже має безліч інструментів для сприяння євроатлантичній інтеграції України.

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