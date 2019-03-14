У НАТО вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, представляючи Доповідь про діяльність Альянсу за минулий рік, вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадав і Україну. Про це повідомляє прес-служба Місії України при НАТО, передає УНН.
“Сьогодні у штаб-квартирі НАТО, представляючи Доповідь про діяльність Альянсу у 2018 році, Єнс Столтенберг вперше у розділі "Політика відкритих дверей" згадав і Україну”, — йдеться в повідомленні.
Так, дійсно, у документі, оприлюдненому на сайті альянсу, в розділі “Політика відкритих дверей” згадали про євроатлантичні прагнення України.
“У світлі переосмислених прагнень України до членства в НАТО союзники також дотримуються своїх рішень, прийнятих на Бухарестському саміті та наступних самітах”, — йдеться в доповіді.
Нагадаємо, раніше у четвер Столтенберг заявив, що НАТО вже має безліч інструментів для сприяння євроатлантичній інтеграції України.