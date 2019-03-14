В НАТО впервые в разделе "Политика открытых дверей" вспомнили Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя Доклад о деятельности Альянса за прошлый год, впервые в разделе "Политика открытых дверей" вспомнил и Украину. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО, передает УНН.
"Сегодня в штаб-квартире НАТО, представляя Доклад о деятельности Альянса в 2018 году, Йенс Столтенберг впервые в разделе "Политика открытых дверей" вспомнил и Украину", - говорится в сообщении.
Да, действительно, в документе, обнародованном на сайте альянса, в разделе "Политика открытых дверей" вспомнили о евроатлантическх стремлениях Украины.
"В свете переосмысленных стремлений Украины к членству в НАТО союзники также придерживаются своих решений, принятых на Бухарестском саммите и последующих саммитах", - говорится в докладе.
Напомним, ранее в четверг Столтенберг заявил, что НАТО уже имеет множество инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины.