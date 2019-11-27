У Нафтогазі назвали дати наступних слухань за апеляційними скаргами Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв у Facebook повідомив дати наступних слухань за іншими апеляційними скаргами Газпрому у шведському суді, пише УНН.
“Судові розгляди в європейських судах займають час, але приносять результати. Сьогодні Апеляційний суд округу Свеа відхилив апеляцію Газпрома на перше із трьох рішень Стокгольмського арбітражу. Мова йде про апеляцію на окреме рішення Стокгольмського арбітражу в справі щодо постачання газу між Нафтогазом та Газпромом, винесене 31 травня 2017 року”, — зазначив Коболєв у соціальній мережі.
В цьому рішенні Трибунал Торгової палати Стокгольма повністю відхилив претензії Газпрому за положенням “бери або плати”.
Крім того, трибунал визначив, що Нафтогаз має право на коригування формули розрахунку ціни відповідно до ситуації на ринку. Також рішення 2017 року скасувало заборону на реекспорт газу.
“Сьогодні апеляційний суд відхилив претензії Газпрому і залишив це важливе рішення в силі. Усні слухання в справі за заявою Газпрому про оскарження другого арбітражного рішення (остаточне в справі щодо купівлі-продажу газу) має бути розглянута у лютому 2020 року. Слухання по апеляції на третє рішення (по транзитному контракту) заплановане на осінь наступного року”, — зазначив голова правління Нафтогазу.
Він також додав, що: “арбітражні рішення залишаються дійсними і підлягають виконанню, незважаючи на процес апеляційного оскарження. Такі рішення втрачають чинність лише у разі задовільнення апеляції, і не раніше”.
Варто зазначити, що у Нафтогазі опублікували рішення апеляційного суду за першою скаргою Газпрому.