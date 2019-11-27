У Нафтогазі опублікували рішення апеляційного суду за першою скаргою Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На власній сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко опублікував “неофіційний переклад” рішення апеляційного суду за першою скаргою Газпрому, передає УНН.
У дописі вказано: “1. Апеляційний суд відхиляє скаргу Газпрома. 2. Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 650 000 грн, з яких 1 000 000 юридичні витрати, і платити відсотки у відповідності до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати. 3. Апеляційний суд відхиляє запит Газпрома на компенсацію витрат на судовий процес. 4. Апеляційний суд відхиляє звернення Газпрома про секретність. Рішення суду не може буде оскаржено по суті”.
Варто зазначити, що раніше стало відомо, що Україна виграла апеляцію щодо оскарження з боку Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу.
Також сьогодні, НАК “Нафтогаз України” припинив прямі закупівлі газу у російського ПАТ “Газпром”, адже російська компанія висувала неприйнятні умови, зокрема виставила вищу ціну, ніж на європейському ринку.