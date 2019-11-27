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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 107821 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Нафтогазе опубликовали решение апелляционного суда по первой жалобе Газпрома

В Нафтогазе опубликовали решение апелляционного суда по первой жалобе Газпрома

Киев  •  УНН

 • 14560 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко опубликовал “неофициальный перевод” решения апелляционного суда по первой жалобе Газпрома, передает УНН.

В заметке указано: “1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома. 2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты. 3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс. 4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по существу”.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что Украина выиграла апелляцию по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража.

Также сегодня, НАК “Нафтогаз Украины” прекратил прямые закупки газа у российского ОАО “Газпром”, ведь российская компания выдвигала неприемлемые условия, в частности выставила высокую цену, чем на европейском рынке.

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