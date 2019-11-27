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В Нафтогазе назвали даты следующих слушаний по апелляционным жалобам Газпрома

В Нафтогазе назвали даты следующих слушаний по апелляционным жалобам Газпрома

Киев  •  УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в Facebook сообщил даты следующих слушаний по другим апелляционными жалобами Газпрома в шведском суде, пишет УНН.

“Судебные разбирательства в европейских судах занимают время, но приносят результаты. Сегодня Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на первое из трех решений Стокгольмского арбитража. Речь идет об апелляции отдельного решения Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа между Нафтогазом и Газпромом, вынесенное 31 мая 2017 года”, — отметил Коболев в социальной сети.

В этом решении Суд Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил претензии Газпрома по положению “бери или плати”.

Кроме того, суд определил, что Нафтогаз имеет право на корректировку формулы расчета цены в соответствии с ситуацией на рынке. Также решение 2017 года отменило запрет на реэкспорт газа.

“Сегодня апелляционный суд отклонил претензии Газпрома и оставил это важное решение в силе. Устные слушания по делу по заявлению Газпрома об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должно быть рассмотрено в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланировано на осень следующего года”, — отметил председатель правления Нафтогаза.

Он также добавил, что: “арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования. Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции, и не раньше”.

Стоит отметить, что в Нафтогазе опубликовали решение апелляционного суда по первой жалобе Газпрома.

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