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У НАБУ немає справ на кандидатів у президенти

У НАБУ немає справ на кандидатів у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наразі не розпочинало провадження на жодного з кандидатів у президенти. Про це 7 березня заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Заяви (на кандидатів у президенти — ред.), звичайно, є. Дуже багато заяв носять доволі провокативний характер. Справ на кандидатів у нас зараз немає”, — зазначив Ситник.

За його словами, НАБУ аналізує матеріали, що надходять, не лише з точки зору наявності обставин для початку розслідування, але й з точки зору того, чи не є це зловживанням.

При цьому він додав, що на одного з кандидатів до НАБУ надійшли заяви від 30 громадських організацій.

Нагадаємо, прокурори Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, спільно зі слідчими Центрального апарату ДБР затримали голову однієї з політичних партій безпосередньо під час надання одному з народних депутатів України — кандидату в президенти України грошових коштів за відмову останнього від участі у виборах гаранта держави.

Українські Національні Новини

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