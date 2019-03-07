У НАБУ немає справ на кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наразі не розпочинало провадження на жодного з кандидатів у президенти. Про це 7 березня заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Заяви (на кандидатів у президенти — ред.), звичайно, є. Дуже багато заяв носять доволі провокативний характер. Справ на кандидатів у нас зараз немає”, — зазначив Ситник.
За його словами, НАБУ аналізує матеріали, що надходять, не лише з точки зору наявності обставин для початку розслідування, але й з точки зору того, чи не є це зловживанням.
При цьому він додав, що на одного з кандидатів до НАБУ надійшли заяви від 30 громадських організацій.
Нагадаємо, прокурори Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, спільно зі слідчими Центрального апарату ДБР затримали голову однієї з політичних партій безпосередньо під час надання одному з народних депутатів України — кандидату в президенти України грошових коштів за відмову останнього від участі у виборах гаранта держави.