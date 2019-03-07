В НАБУ нет дел на кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пока не начинало производства ни на одного из кандидатов в президенты. Об этом 7 марта заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Заявления (на кандидатов в президенты - ред.), конечно, есть. Очень много заявлений носят довольно провокационный характер. Дел на кандидатов у нас сейчас нет", - отметил Сытник.
По его словам, НАБУ анализирует поступающие не только с точки зрения наличия обстоятельств для начала расследования, но и с точки зрения того, не является ли это злоупотреблением.
При этом он добавил, что на одного из кандидатов в НАБУ поступили заявления от 30 общественных организаций.
Напомним, прокуроры Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР задержали председателя одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах гаранта государства.