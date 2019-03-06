Спроба підкупу кандидата у президенти: стали відомі подробиці затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Речниця очільника Генеральної прокуратури України Лариса Сарган повідомила деталі затримання осіб при спробі підкупу кандидата в президенти України, передає УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.
“Прокурорами Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, спільно зі слідчими Центрального апарату ДБР за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача), затримано голову однієї з політичних партій безпосередньо під час надання одному з народних депутатів України — кандидату в Президенти України грошових коштів за відмову останнього від участі у виборах гаранта Держави”, — вказано у її повідомленні.
Вказана особа, спільно з іншим громадянином України, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, у незаконний спосіб схиляли кандидата в президенти України відмовитися від участі у президентських виборах методом, цитуючи речницю ГПУ: “написання заяви до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури, та пропонували йому за відмову від участі у виборах як винагороду грошові кошти в сумі 5 млн. грн”.
Наразі одного зі зловмисників затримано безпосередньо під час надання народному депутату України — кандидату в президенти України грошових коштів в сумі 5 млн. грн. На цей час тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження іншого зловмисника.