Попытка подкупа кандидата в президенты: стали известны подробности задержания

“Прокурорами Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ, в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), задержан глава одной й из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины — кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах гаранта государства”, — указано в ее сообщении.

Указанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах методом, цитируя пресс-секретаря ГПУ: “написания заявления в Центральной избирательной комиссии о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн”.

Сейчас один из злоумышленников задержан непосредственно при предоставлении народному депутату Украины — кандидату в президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн. грн. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения другого злоумышленника.