Попытка подкупа кандидата в президенты: стали известны подробности задержания

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112575 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116899 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119991 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150425 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116695 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145120 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130472 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Попытка подкупа кандидата в президенты: стали известны подробности задержания

Попытка подкупа кандидата в президенты: стали известны подробности задержания

Киев  •  УНН

 • 14613 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Пресс-секретарь главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила детали задержания лиц при попытке подкупа кандидата в президенты Украины, передает УНН со ссылкой на её Facebook-страницу.

“Прокурорами Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ, в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), задержан глава одной й из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины — кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах гаранта государства”, — указано в ее сообщении.

Указанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах методом, цитируя пресс-секретаря ГПУ: “написания заявления в Центральной избирательной комиссии о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн”.

Сейчас один из злоумышленников задержан непосредственно при предоставлении народному депутату Украины — кандидату в президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн. грн. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения другого злоумышленника.

Украинские Национальные Новости

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