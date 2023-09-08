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У МЗС заявили, що будь-які поступки рф щодо "зернової угоди" неприйнятні

У МЗС заявили, що будь-які поступки рф щодо "зернової угоди" неприйнятні

Київ • УНН

 • 344524 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У МЗС коментуючи інформацію про те, що ООН готова піти на всі умови російської сторони для відновлення "зернової угоди", заявили, що будь-які поступки є неприйнятними. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко журналістам, передає УНН.

Цитата

“Україна дуже чітко заявляє, що ми не готові погоджуватися на будь-що, будь-які поступки росії є неприйнятними... Україна із самого початку говорила, що вона не готова йти на поступки, тому що функціонування Чорноморської зернової ініціативи було погоджено раніше, довело свою ефективність. Від функціонування цього коридору отримали вигоду країни, які найбільше потребують українських зернових. Односторонній вихід росії був деструктивний, він був негативно сприйнятий не лише Україною, але й африканськими та азійськими країнами”, — розповів Ніколенко.

Тому, за його словами, Україна працює над тим, щоб було відновлено або Чорноморську зернову ініціативу, або були налагоджені альтернативні маршрути, якими Україна зможе й надалі забезпечувати постачання своїх зернових.

Доповнення

Видання Bild повідомило із посиланням на конфіденційний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша міністру закордонних справ рф сергію лаврову від 28 серпня, що опинився в його розпорядженні, що Організація Об’єднаних націй готова піти на всі умови російської сторони для відновлення “зернової угоди”.

Ніколенко заявляв, що Україна наразі не полишає спроб відновити Чорноморську зернову ініціативу. Цим зараз займається ООН та Туреччина.

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