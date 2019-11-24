У МЗС відреагували на загибель українського моряка в Кельтському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ з'ясовує обставини загибелі українського моряка в Кельтському морі. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає кореспондент УНН.
"У зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт із судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, український моряк загинув від отриманої травми під час шторму в Кельтському морі.
Повідомляється, що точна причина смертельного нещасного випадку невідома.