В МИД отреагировали на гибель украинского моряка в Кельтском море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство иностранных дел выясняет обстоятельства гибели украинского моряка в Кельтском море. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает корреспондент УНН.
"В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры", - сообщил Кирилич.
Напомним, украинский моряк погиб от полученной травмы во время шторма в Кельтском море.
Сообщается, что точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.