В МИД отреагировали на гибель украинского моряка в Кельтском море

"В связи с этим трагическим случаем консул немедленно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры", - сообщил Кирилич.

Напомним, украинский моряк погиб от полученной травмы во время шторма в Кельтском море.

Сообщается, что точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.