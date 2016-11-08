У МЗС України занепокоєні репресіями в окупованому Криму щодо кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ занепокоєні репресіями на території окупованого Криму щодо кримських татар. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, коментуючи суд у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, передає УНН.
“Репресивна машина в окупованому Криму набирає обертів. Знищення корінного народу Криму — її основна мета”, — написала М.Беца.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Також зазначимо, що суд РФ планує прискорення судового процессу у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого — “річниці” його затримання.