В МИД Украины обеспокоены репрессиями в оккупированном Крыму в отношении крымских татар

"Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты. Уничтожение коренного народа Крыма - ее основная цель ", - написала М.Беца.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Также отметим, что суд РФ планирует ускорения судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.