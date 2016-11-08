В МИД Украины обеспокоены репрессиями в оккупированном Крыму в отношении крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел обеспокоены репрессиями на территории оккупированного Крыма в отношении крымских татар. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, комментируя суд по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, передает УНН.
"Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты. Уничтожение коренного народа Крыма - ее основная цель ", - написала М.Беца.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Также отметим, что суд РФ планирует ускорения судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.