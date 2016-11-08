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15 марта, 19:03 • 113386 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161325 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127524 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111213 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104670 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100904 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В МИД Украины обеспокоены репрессиями в оккупированном Крыму в отношении крымских татар

В МИД Украины обеспокоены репрессиями в оккупированном Крыму в отношении крымских татар

Киев • УНН

 • 5258 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел обеспокоены репрессиями на территории оккупированного Крыма в отношении крымских татар. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, комментируя суд по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, передает УНН.

"Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты. Уничтожение коренного народа Крыма - ее основная цель ", - написала М.Беца.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Также отметим, что суд РФ планирует ускорения судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.

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