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У МЗС України прокоментували шпигунський скандал в ОБСЄ

У МЗС України прокоментували шпигунський скандал в ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернулось до Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення випадків витоку інформації до російських спецслужб. Про це передає УНН з посиланням на коментар МЗС.

"МЗС України зі стурбованістю сприйняло повідомлення про загрозу безпеці членів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання спецслужб Російської Федерації у роботу СММ, що спрямоване на дискредитацію спостережної діяльності СММ відповідно до її мандату. У цьому зв’язку МЗС звернулося до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому", - йдеться в коментарі.

У МЗС заявили, що українська сторона засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації.

"МЗС України рішуче засуджує продовження Російською Федерацією цілеспрямованої політики агресії проти України, у тому числі через підрив авторитету СММ та перешкоджання реалізації Місією її мандату", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНН, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.

Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD "Fakt" повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.

У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.

Українські Національні Новини

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