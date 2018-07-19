В МИД Украины прокомментировали шпионский скандал в ОБСЕ

"МИД Украины с обеспокоенностью воспринял сообщение об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине вследствие вероятного вмешательства спецслужб Российской Федерации в работу СММ, направленное на дискредитацию наблюдательного деятельности СММ в соответствии с ее мандатом. В этой связи МИД обратилось к СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем", - говорится в комментарии.



В МИД заявили, что украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебного или частного характера информации.



"МИД Украины решительно осуждает продолжение Российской Федерацией целенаправленной политики агрессии против Украины, в том числе из-за подрыва авторитета СММ и препятствование реализации Миссией ее мандата", - отметили в МИД.



Как сообщал УНН, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что проведут внутреннее расследование из-за подозрения об утечке данных СММ к российской ФСБ.



Напомним, в своем репортаже немецкая программа ARD "Fakt" сообщала о возможной утечке внутренних документов миссии наблюдателей в Украине в российскую разведку ФСБ.



В отчете от 16 июля ОБСЕ сообщает, что организация осведомлена о репортаже немецкой программы, но без надлежащей верификации комментировать или делать предположения не будет.



