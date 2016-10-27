У МЗС Росії запевнили, що РФ не причетна до обстрілів школи в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії запевнили, що російські військові літаки не завдавали авіаудару по школі у провінції Сирії Ідліб, внаслідок якого загинули 22 дітей. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає УНН.
“Росія не причетна до цієї жахливої трагедії, до цього нападу”, — заявила М.Захарова.
За її словами, заяви правозахисників і західних дипломатів та ЗМІ про те, що авіаудар здійснила Росія чи Сирія неправдиві.
М.Захарова також додала, що дії міжнародної коаліції під керівництвом США, яка воює проти бойовиків екстремістського угруповання “Ісламська держава”, дестабілізують ситуацію.
“Сили коаліції не змогли вжити адекватних заходів для мінімізації шкоди для цивільних”, — сказала вона.
Нагадаємо, у Сирії в результаті авіаудару по школі загинули 22 дитини, а також шість викладачів.