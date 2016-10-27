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15 марта, 19:03 • 116646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171299 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133286 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114357 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106370 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102099 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В МИД России заверили, что РФ не имеет отношения к обстрелам школы в Сирии

В МИД России заверили, что РФ не имеет отношения к обстрелам школы в Сирии

Киев • УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел России заверили, что российские военные самолеты не наносили авиаудар по школе в провинции Сирии Идлиб, в результате которого погибли 22 детей. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает УНН.

"Россия не причастна к этой ужасной трагедии, к этому нападению", - заявила М.Захарова.

По ее словам, заявления правозащитников и западных дипломатов и СМИ о том, что авиаудар осуществила Россия или Сирия неправдивые.

М.Захарова также добавила, что действия международной коалиции под руководством США, которая воюет против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", дестабилизируют ситуацию.

"Силы коалиции не смогли принять адекватные меры для минимизации вреда для гражданских", - сказала она.

Напомним, в Сирии в результате авиаудара по школе погибли 22 ребенка, а также шесть преподавателей.

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