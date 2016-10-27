В МИД России заверили, что РФ не имеет отношения к обстрелам школы в Сирии

"Россия не причастна к этой ужасной трагедии, к этому нападению", - заявила М.Захарова.

По ее словам, заявления правозащитников и западных дипломатов и СМИ о том, что авиаудар осуществила Россия или Сирия неправдивые.

М.Захарова также добавила, что действия международной коалиции под руководством США, которая воюет против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", дестабилизируют ситуацию.

"Силы коалиции не смогли принять адекватные меры для минимизации вреда для гражданских", - сказала она.

Напомним, в Сирии в результате авиаудара по школе погибли 22 ребенка, а также шесть преподавателей.