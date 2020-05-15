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У МЗС Росії прокоментували продовження заборони на російські соцмережі в Україні

Київ • УНН

 • 21556 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Департамент інформації та друку МЗС Росії прокоментував підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу, який продовжує на три роки заборону на російські соцмережі та сайти. МЗС вважає це дискримінацією і порушенням прав, щодо російських медіа-ресурсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

У МЗС Росії прокоментували продовження заборони на російські соцмережі в Україні

"Сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження на три роки заборони на доступ до російських сайтів і платформ соціальних мереж на українській території. Йдеться про односторонні обмежувальні заходи, прийняті Києвом в 2017 році щодо більш ніж 1 228 фізичних осіб, переважна більшість яких - громадяни Росії, а також 468 російських Інтернет-ресурсів, соціальних мереж та IT-компаній", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що серед компаній, які потрапили під санкції - "Яндекс", "Яндекс.Україна", "Mail.ru", "ВКонтакті", "Однокласники", "Лабораторія Касперського", "Доктор Веб" та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж та інтернет-сервісів

"В черговий раз українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіа-ресурсів. Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що подібні дії є грубим порушенням таких основоположних принципів міжнародного права, як свобода вираження поглядів та рівний доступ до інформації.

Також в коментарі російського МЗС йдеться про те, що заборона інтернет-ресурсів в Україні - лише мала частина "свавілля щодо ЗМІ в Україні", де влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ. У МЗС також нагадали, що досі залишаються не розкриті злочини проти журналістів в Україні в 2014 році.

"Вважаємо також неприпустимим триваюче потурання офіційним Києвом протиправної діяльності екстремістського сайту "Миротворець", що являє пряму загрозу безпеці журналістів. Закликаємо профільні міжнародні структури і правозахисні НДО, в тому числі Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ А.Дезіра відреагувати належним чином, а європейських і заокеанських партнерів Києва пояснити - як політика української влади поєднується з демократичними цінностями і принципами", - додали в пресслужбі МЗС Росії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону російських соціальних мереж "Вконтакті" та "Однокласники", а також ряду інших веб-порталів, пов'язаних з РФ.

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