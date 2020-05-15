У МЗС Росії прокоментували продовження заборони на російські соцмережі в Україні

"Сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження на три роки заборони на доступ до російських сайтів і платформ соціальних мереж на українській території. Йдеться про односторонні обмежувальні заходи, прийняті Києвом в 2017 році щодо більш ніж 1 228 фізичних осіб, переважна більшість яких - громадяни Росії, а також 468 російських Інтернет-ресурсів, соціальних мереж та IT-компаній", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що серед компаній, які потрапили під санкції - "Яндекс", "Яндекс.Україна", "Mail.ru", "ВКонтакті", "Однокласники", "Лабораторія Касперського", "Доктор Веб" та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж та інтернет-сервісів

"В черговий раз українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіа-ресурсів. Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що подібні дії є грубим порушенням таких основоположних принципів міжнародного права, як свобода вираження поглядів та рівний доступ до інформації.

Також в коментарі російського МЗС йдеться про те, що заборона інтернет-ресурсів в Україні - лише мала частина "свавілля щодо ЗМІ в Україні", де влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ. У МЗС також нагадали, що досі залишаються не розкриті злочини проти журналістів в Україні в 2014 році.

"Вважаємо також неприпустимим триваюче потурання офіційним Києвом протиправної діяльності екстремістського сайту "Миротворець", що являє пряму загрозу безпеці журналістів. Закликаємо профільні міжнародні структури і правозахисні НДО, в тому числі Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ А.Дезіра відреагувати належним чином, а європейських і заокеанських партнерів Києва пояснити - як політика української влади поєднується з демократичними цінностями і принципами", - додали в пресслужбі МЗС Росії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону російських соціальних мереж "Вконтакті" та "Однокласники", а також ряду інших веб-порталів, пов'язаних з РФ.