В МИД России прокомментировали продление запрета на российские соцсети в Украине

КИЕВ. 15 мая. УНН. Департамент информации и печати МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты. МИД считает это дискриминацией и нарушением прав, в отношении российских медиа-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.