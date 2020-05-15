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В МИД России прокомментировали продление запрета на российские соцсети в Украине

Киев • УНН

 • 21556 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Департамент информации и печати МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты. МИД считает это дискриминацией и нарушением прав, в отношении российских медиа-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В МИД России прокомментировали продление запрета на российские соцсети в Украине

"Сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории. Речь идет об односторонних ограничительных мерах, принятых Киевом в 2017 году относительно более чем 1 228 физических лиц, подавляющее большинство которых - граждане России, а также 468 российских интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди компаний, которые попали под санкции - "Яндекс", "Яндекс.Украина", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и другие.

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"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Также в комментарии российского МИД говорится, что запрет интернет-ресурсов в Украине - лишь малая часть "беспредела в отношении СМИ в Украине", где власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ. В МИД также напомнили, что до сих пор остаются не раскрыты преступления против журналистов в Украине в 2014 году.

"Считаем также недопустимым продолжающееся потокание официальным Киевом противоправной деятельности экстремистского сайта "Миротворец", что представляет прямую угрозу безопасности журналистов. Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева объяснить - как политика украинской власти сочетается с демократическими ценностями и принципами", - добавили в пресс-службе МИД России.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также ряда других веб-порталов, связанных с РФ.

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