У МЗС РФ заявили, що НАТО нібито "підбурює Україну до конфлікту на Донбасі"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Північноатлантичний альянс (НАТО) нібито “підбурює Україну” до підтримки напруженості на Донбасі. Про це заявила в середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі федеральної радіостанції, пише УНН.

Деталі

“НАТО — військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом, — сказала вона. — При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом (так Москва називає українську владу ще з 2014 року — ред.), альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує... Гинуть діти, жінки, люди похилого віку”.

Захарова також звернула увагу на те, як Євросоюз, нібито забувши про зобов’язання, які приймалися колективно в рамках інших організацій, “спостерігає за тим, що відбувається” на Донбасі. “ЄС, який представляє собою об’єднання європейських держав з потужною економікою і озброєними силами, спецслужбами, спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи, і не просто спостерігає, але всіляко надихає... Йдеться вже не про права людини, а про первинну безпеку”, — вказала офіційний представник.

За словами дипломата, Євросоюз, навпаки, посилив риторику щодо РФ, поклавши “відповідальність за провал всього”, що відбувається в Україні, на Москву. “Мінські домовленості, публічну дипломатію, інформаційну політику, підтримку і, в тому числі, надання відповідного впливу на сторони щодо реалізації мінських домовленостей, — ми свою частину роботи зробили”, — вирішила заявити вона.

Доповнення

Напередодні, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що НАТО збирається направити до кордонів Росії 40 тисяч військових і 15 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі стратегічну авіацію. Про це він повідомив на нараді в Сєвероморську.

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