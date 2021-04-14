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В МИД РФ заявили, что НАТО якобы "подстрекает Украину к конфликту на Донбассе"

В МИД РФ заявили, что НАТО якобы "подстрекает Украину к конфликту на Донбассе"

Киев  •  УНН

 • 18892 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Североатлантический альянс (НАТО) якобы “подстрекает Украину” к поддержанию напряженности на Донбассе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федеральной радиостанции, пишет УНН.

Детали

“НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, — сказала она. — При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом (так Москва называет украинскую власть с 2014 года — ред.), альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает... Гибнут дети, женщины, пожилые люди”.

Захарова также обратила внимание на то, как Евросоюз, якобы забыв об обязательствах, которые принимались коллективно в рамках других организаций, “наблюдает за происходящим” на Донбассе. “ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет... Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности”, — указала официальный представитель.

По словам дипломата, Евросоюз, наоборот, ужесточил риторику в отношении РФ, возложив “ответственность за провал всего”, что происходит в Украине, на Москву. “Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, — мы свою часть работы сделали”, — решила заявить она.

Дополнение

Накануне, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО собирается направить к границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегическую авиацию. Об этом он сообщил на совещании в Североморске.

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