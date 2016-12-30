У МЗС РФ спростували закриття школи для дітей дипломатів США у відповідь на санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації спростували інформацію про те, що РФ закриває школу для дітей дипломатів США у відповідь на санкції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
"Американські офіційні особи "анонімно пробрифінгували" свої ЗМІ про те, що у відповідь Росія закрила американську школу в Москві. Це брехня", - написала М.Захарова.
Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомляли, що російська влада у відповідь на санкції вирішила закрити школу в Москві, в якій вчаться діти дипломатів США, Великої Британії і Канади.
У четвер влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента.
Нагадаємо, влада США заявила, що висилає з країни 35 російських дипломатів.