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У МЗС РФ спростували закриття школи для дітей дипломатів США у відповідь на санкції

У МЗС РФ спростували закриття школи для дітей дипломатів США у відповідь на санкції

Київ • УНН

 • 9199 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації спростували інформацію про те, що РФ закриває школу для дітей дипломатів США у відповідь на санкції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.

"Американські офіційні особи "анонімно пробрифінгували" свої ЗМІ про те, що у відповідь Росія закрила американську школу в Москві. Це брехня", - написала М.Захарова.

Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомляли, що російська влада у відповідь на санкції вирішила закрити школу в Москві, в якій вчаться діти дипломатів США, Великої Британії і Канади.

У четвер влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента.

Нагадаємо, влада США заявила, що висилає з країни 35 російських дипломатів.

 

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