У МЗС РФ спростували закриття школи для дітей дипломатів США у відповідь на санкції

"Американські офіційні особи "анонімно пробрифінгували" свої ЗМІ про те, що у відповідь Росія закрила американську школу в Москві. Це брехня", - написала М.Захарова.

Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомляли, що російська влада у відповідь на санкції вирішила закрити школу в Москві, в якій вчаться діти дипломатів США, Великої Британії і Канади.

У четвер влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента.

Нагадаємо, влада США заявила, що висилає з країни 35 російських дипломатів.