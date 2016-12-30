В МИД РФ опровергли закрытие школы для детей дипломатов США в ответ на санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли информацию о том, что РФ закрывает школу для детей дипломатов США в ответ на санкции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в ответ Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь", - написала М.Захарова.
Как сообщал УНН, СМИ сообщали, что российские власти в ответ на санкции решили закрыть школу в Москве, в которой учатся дети дипломатов США, Великобритании и Канады.
В четверг власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками на выборах американского президента.
Напомним, власти США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов.