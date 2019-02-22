У МЗС прийняли посла Індії в Україні

"22 лютого 2019 року заступник міністра закордонних справ України С.Кислиця прийняв посла Республіки Індія в Україні П.Сатпатхі", - йдеться в повідомленні.

Так, Кислиця висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок жахливого терористичного акту в окрузі Пульвама штату Джамму та Кашмір, який стався 14 лютого.

"Українська сторона засуджує тих, хто вчинив цей злочин, і сподівається, що винні будуть притягнені до відповідальності", - заявили у МЗС.

Крім того, сторони обговорили питання подальшого розвитку українсько-індійських відносин, а також обмінялися думками щодо досвіду країн у питаннях захисту прав та інтересів громадян, які подорожують за кордон, зокрема з метою працевлаштування.

Нагадаємо, Україна та Індія домовляються про спільні проекти в ОПК.

Як повідомляв УНН, за підсумками 2018 року найбільшим покупцем аграрної продукції та продуктів харчування українського виробництва стала Індія.