Україна та Індія домовляються про спільні проекти в ОПК

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У рамках виставки "АероІндія 2019" в Індії відбулася зустріч першого заступника секретаря Олега Гладковського з державним міністром з питань оборони Індії Субхаш Бхамре, під час якої сторони обговорили питання розширення співпраці між країнами, зокрема, можливість просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок для заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РНБО.