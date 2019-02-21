Україна та Індія домовляються про спільні проекти в ОПК

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У рамках виставки "АероІндія 2019" в Індії відбулася зустріч першого заступника секретаря Олега Гладковського з державним міністром з питань оборони Індії Субхаш Бхамре, під час якої сторони обговорили питання розширення співпраці між країнами, зокрема, можливість просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок для заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РНБО.

Презентація Ан-132D відбувається в Індії вперше, літак, зокрема, здійснює демонстраційні польоти у рамках виставки.

Також розглянуто питання стосовно можливості постачання в Індію запчастин та боєприпасів для військової техніки радянського зразка, спільної участі українських підприємств у ремонті та модернізації такої бронетехніки.

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковский взяв участь у відкритті міжнародної авіаційної виставки в Індії "АероІндія 2019". До складу української делегації також увійшли командувач Повітряними силами ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Індії Ігор Поліха, директор ДП "Антонов" Олександр Донець, керівництво ДК "Укроборонпром".

Відбулися переговори О. Гладковського також з заступником міністра оборони з питань оборонного виробництва Аджаєм Кумаром, під час яких було обговорено питання щодо залучення представників приватного сектору оборонної промисловості Індії до спільного українсько-індійського виробництва товарів військового та подвійного призначення. Перший заступник Секретаря РНБО України зазначив, що підприємства українського ОПК готові брати активну участь у реалізації програм Make in India, що, в свою чергу, дозволить розпочати масштабні взаємовигідні спільні проекти.

Також відбулися зустрічі з керівниками найбільших індійських державних та приватних компаній, під час яких йшлося про можливість спільного виробництва сучасних РЛС та модернізації систем ППО.

Виставка "АероІндія" відбувається кожні два роки. Цього року вона проходить з 20 по 24 лютого в місті Бангалор.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року найбільшим покупцем аграрної продукції та продуктів харчування українського виробництва стала Індія.

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