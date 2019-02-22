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В МИД приняли посла Индии в Украине

В МИД приняли посла Индии в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял посла Индии в Украине Партху Сатпатхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"22 февраля 2019 года заместитель министра иностранных дел Украины С.Кислиця принял посла Республики Индия в Украине П.Сатпатхи", - говорится в сообщении.

Так, Кислица выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного террористического акта в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, который произошел 14 февраля.

"Украинская сторона осуждает тех, кто совершил это преступление, и надеется, что виновные будут привлечены к ответственности", - заявили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития украинского-индийских отношений, а также обменялись мнениями об опыте стран в вопросах защиты прав и интересов граждан, путешествующих за границу, в частности с целью трудоустройства.

Напомним, Украина и Индия договариваются о совместных проектах в ОПК.

Как сообщал УНН, по итогам 2018 года крупнейшим покупателем аграрной продукции и продуктов питания украинского производства стала Индия.

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