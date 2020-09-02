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У МЗС повідомили про хід справи "Скіфського золота" в Амстердамі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні мало відбутися засідання Апеляційного суду Амстердаму за клопотанням України про відвід судді у справі про "Скіфське золото", але воно не відбулось. Про це у Twitter написала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

У МЗС повідомили про хід справи "Скіфського золота" в Амстердамі

“Сьогодні мало відбутися засідання Апеляційного суду Амстердаму за клопотанням України про відвід судді. Однак, воно не відбулося у зв’язку із станом здоров’я судді”, — написала Джапарова.

Заступниця міністра повідомила, що дата засідання буде повідомлена пізніше.

“Наша позиція чітка — „скіфське золото“ має повернутися до України”, — наголосила дипломат.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”.

У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо “скіфського золота”.

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