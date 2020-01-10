У МЗС немає інформації про від’їзд посла Ірану з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Інформації про те, що посол Ірану залишив Україну, у мене немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу щодо авіакатастрофи літака компанії “МАУ”, що розбився поблизу Тегерана 8 січня, передає кореспондент УНН.
“У мене нема інформації про те, що посол Ірану залишив Україну. Я можу це перевірити. До цього моменту інформації не надходило”, — сказав міністр, відповідаючи на питання журналіста.
З його слів, посол Україїни в Ірані працює на місці подій і МЗС з ним постійно на звязку.
“При всій повазі до іранського посла тут, нам набагато важливіше, щоб наша команда, яка знаходиться на місці, працювала активно”, — додав він.
Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.
Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.
Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.