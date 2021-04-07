У МЗС назвали причини звільнення послів при ЄС, ряді держав та у відділенні ООН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планованої ротації, пише УНН з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка.

Цитата

“Звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планованої ротації. В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п’яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів”, — повідомив речник МЗС.

Деталі

Він також додав, що: “Рішення як про звільнення, так і призначення нових послів ухвалює президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана й у цьому випадку. В МЗС вдячні кожному послу за їхній професіоналізм та зусилля із захисту національних інтересів, зміцнення відносин України та іноземних країн і міжнародних організацій. Вони залишаються частиною дипслужби і продовжать працювати на благо нашої держави”.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо звільнення послів України у 7 країнах, а також Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, Представника України при Європейському Союзі та інших організацій.

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