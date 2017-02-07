У МЗС наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ України наголосили послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю на неприпустимості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Під час зустрічі німецькому дипломату було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС також зазначили, що було підтверджено чітку і послідовну позицію України, що такі вибори мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів російських збройних сил, а також створення таких безпекових передумов, які б уможливили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів з дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства.
Водночас у зовнішньо-дипломатичному наголосили, що в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у нормандському форматі, спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.
Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Після цього Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі.