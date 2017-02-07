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В МИД отметили послу Германии на недопустимости проведения выборов на Донбассе

Киев • УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отметили послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю недопустимость проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД отметили послу Германии на недопустимости проведения выборов на Донбассе

"Во время встречи немецкому дипломату было отмечено на недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создания предпосылок безопасности, которые бы позволили проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.
В то же время во внешне-дипломатическом ведомстве отметили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

После этого Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.

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