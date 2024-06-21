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У Миколаєві викрили військового, який викрав близько 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони

Київ • УНН

 • 26132 перегляди

Начальника житлово-експлуатаційного управління в Миколаєві викрили у привласненні близько10 мільйонів гривень, виділених на оборону, шляхом завищення цін на поставки паливної деревини на 20% і поділу націнки з змовниками.

У Миколаєві викрили військового, який викрав близько 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони

У Миколаєві викрили начальника квартирно-експлуатаційного управління, який привласнив близько 10 млн грн, виділених на оборону. Про це пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі 

Встановлено, що у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони.

Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.

Слідчі з'ясували, що за схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн.

Син посадовця Вінницького ТЦК за 20 тис. дол. обіцяв "пакет" документів для виїзду за кордон, його затримали - ДБР18.06.24, 12:49 • 12839 переглядiв

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі

- резюмували в ДБР.

Вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Також триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю.

Нагадаємо

В Одесі затримали співробітника місцевого військкомату, який за хабар в розмірі 4 000 доларів США видавав ухилянтам фальшиві повістки, аби вони мали змогу ухилитись від призову.

Володимир Омельченко

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