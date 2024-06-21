В Николаеве разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного управления, который присвоил около 10 млн грн, выделенных на оборону. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

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Установлено, что в сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны.

Поставки древесины происходили по завышенной, по сравнению с рыночной, на 20% цене.

Следователи выяснили, что по схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков достиг почти 10 млн грн.

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Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). досудебное расследование продолжается, принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба. санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы - резюмировали в ГБР.

Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Также продолжается работа по сообщению о подозрении предпринимателю.

Напомним

В Одессе задержали сотрудника местного военкомата, который взятку в размере 4 000 долларов США выдавал уклонистам фальшивые повестки, чтобы они могли уклониться от призыва.