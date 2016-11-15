У МВС вибачилися перед водіями за перекриття вулиць у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України вибачилися перед автовласникам та жителями столиці, які мали сьогодні незручності через посилені заходи безпеки. Про це УНН повідомили в прес-службі МВС України.
“Ми вдячні мешканцям столиці за розуміння та сприяння у роботі правоохоронних органів протягом дня”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, через проведення численних масових заходів та ймовірністю терористичної загрози, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії були переведені на посилений режим несення служби. Також було прийнято рішення перекрити низку центральних вулиць.