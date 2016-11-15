В МВД извинились перед водителями за перекрытия улиц в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины извинились перед автовладельцами и жителями столицы, которые имели сегодня неудобства через усиленные меры безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"Мы благодарны жителям столицы за понимание и содействие в работе правоохранительных органов в течение дня", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, из-за проведения многочисленных массовых мероприятий и вероятность террористической угрозы, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии были переведены на усиленный режим несения службы. Также было принято решение перекрыть ряд центральных улиц.