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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 9042 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У МВС попередили про можливі провокації у Маріуполі із використанням символіки полку Нацгвардії

У МВС попередили про можливі провокації у Маріуполі із використанням символіки полку Нацгвардії

Київ • УНН

 • 58575 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили міжнародних представників, дипломатичні представництва та консульства щодо ймовірних провокацій у місті Маріуполь із використанням символіки полку Нацгвардії України, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

"Офіційно повідомляємо, що наразі, під час активної фази бойових дій, зазначений підрозділ виконує завдання щодо оборони міста спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та жодним чином не залучається до супроводження будь-яких дипломатичних делегацій, представництв, консульств, або міжнародних місій", - йдеться у повідомленні МВС.

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Раніше

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів серед яких і завдання ракетних ударів по містах Білорусі.

Українські Національні Новини

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