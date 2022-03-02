У МВС попередили про можливі провокації у Маріуполі із використанням символіки полку Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили міжнародних представників, дипломатичні представництва та консульства щодо ймовірних провокацій у місті Маріуполь із використанням символіки полку Нацгвардії України, передає УНН із посиланням на МВС.
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"Офіційно повідомляємо, що наразі, під час активної фази бойових дій, зазначений підрозділ виконує завдання щодо оборони міста спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та жодним чином не залучається до супроводження будь-яких дипломатичних делегацій, представництв, консульств, або міжнародних місій", - йдеться у повідомленні МВС.
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Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів серед яких і завдання ракетних ударів по містах Білорусі.