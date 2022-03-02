В МВД предупредили о возможных провокациях в Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии

Детали

"Официально сообщаем, что сейчас, во время активной фазы боевых действий, указанное подразделение выполняет задачи по обороне города совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины и никоим образом не привлекается к сопровождению любых дипломатических делегаций, представительств, консульств или международных миссий", - говорится в сообщении МВД.

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Ранее

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что русские готовят провокацию с территории Украины. Рассматриваются несколько вариантов среди которых и нанесение ракетных ударов по городам Беларуси.