В МВД предупредили о возможных провокациях в Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел сообщили международным представителям, дипломатическим представительствам и консульствам относительно возможных провокаций в городе Мариуполь с использованием символики полка Нацгвардии Украины, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
"Официально сообщаем, что сейчас, во время активной фазы боевых действий, указанное подразделение выполняет задачи по обороне города совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины и никоим образом не привлекается к сопровождению любых дипломатических делегаций, представительств, консульств или международных миссий", - говорится в сообщении МВД.
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Ранее
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что русские готовят провокацию с территории Украины. Рассматриваются несколько вариантов среди которых и нанесение ракетных ударов по городам Беларуси.