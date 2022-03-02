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15 марта, 19:03 • 77838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119271 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112284 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106859 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93566 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92334 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80878 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В МВД предупредили о возможных провокациях в Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии

В МВД предупредили о возможных провокациях в Мариуполе с использованием символики полка Нацгвардии

Киев • УНН

 • 58574 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел сообщили международным представителям, дипломатическим представительствам и консульствам относительно возможных провокаций в городе Мариуполь с использованием символики полка Нацгвардии Украины, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

"Официально сообщаем, что сейчас, во время активной фазы боевых действий, указанное подразделение выполняет задачи по обороне города совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины и никоим образом не привлекается к сопровождению любых дипломатических делегаций, представительств, консульств или международных миссий", - говорится в сообщении МВД.

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Ранее

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что русские готовят провокацию с территории Украины. Рассматриваются несколько вариантов среди которых и нанесение ракетных ударов по городам Беларуси.

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