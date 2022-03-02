Росіяни готують провокації з території України: за інформацією МВС, у планах можливі ракетні удари по містах Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів серед яких і завдання ракетних ударів по містах Білорусі. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
Цитата
"Росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів: від розстрілів прикордонних пунктів диверсантами в українській формі до завдання ракетних ударів по містах Білорусі та підриву НПЗ у Мозирі", - повідомив Геращенко у Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повітряний удар по Харкову: ракети вразили центральну частину міста - будівлі міськради, Палацу праці та багатоповерхівки
Додамо
Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.