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Росіяни готують провокації з території України: за інформацією МВС, у планах можливі ракетні удари по містах Білорусі

Росіяни готують провокації з території України: за інформацією МВС, у планах можливі ракетні удари по містах Білорусі

Київ • УНН

 • 175856 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів серед яких і завдання ракетних ударів по містах Білорусі. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"Росіяни готують провокацію із території України. Розглядаються кілька варіантів: від розстрілів прикордонних пунктів диверсантами в українській формі до завдання ракетних ударів по містах Білорусі та підриву НПЗ у Мозирі", - повідомив Геращенко у Telegram.

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Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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