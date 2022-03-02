Повітряний удар по Харкову: ракети вразили центральну частину міста - будівлі міськради, Палацу праці та багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Внаслідок повітряного удару, який російські окупанти нанесли по Харкову, руйнувань зазнала центральна частина міста, а також житлові квартали. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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Ракети вразили центральну частину міста - будівлю міськради, будівля Палацу праці та багатоповерхівки.
Наразі рятівники обстежують кожну оселю, які зазнала руйнувань та виводять людей.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікує фотографії центральної частини міста.
Також повідомляється, що наразі триває обстріл окупантами житлових кварталів.
Додамо
Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.