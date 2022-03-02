Воздушный удар по Харькову: ракеты поразили центральную часть города - здания горсовета, Дворца труда и многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В результате воздушного удара, который русские оккупанты нанесли по Харькову, разрушениям подверглась центральная часть города, а также жилые кварталы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Ракеты поразили центральную часть города - здание горсовета, здание Дворца труда и многоэтажки.Сейчас спасатели обследуют каждый дом, который подвергся разрушениям и выводят людей.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко публикует фотографии центральной части города.
Также сообщается, что в настоящее время продолжается обстрел оккупантами жилых кварталов.
Добавим
Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.