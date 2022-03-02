Россияне готовят провокации с территории Украины: по информации МВД, в планах возможны ракетные удары по городам Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Русские готовят провокацию с территории Украины. Рассматриваются несколько вариантов среди которых и нанесение ракетных ударов по городам Беларуси. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Россияне готовят провокацию с территории Украины. Рассматриваются несколько вариантов: от расстрелов пограничных пунктов диверсантами в украинской форме до нанесения ракетных ударов по городам Беларуси и подрыва НПЗ в Мозыре", - сообщил Геращенко в Telegram.
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Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.