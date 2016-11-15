У МВФ позитивно відзначили зростання ВВП у 3 кварталі на рівні 1,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заступник Директора Європейського департаменту МВФ Атанасіос Арванітіс позитивно відзначив зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому кварталі на рівні 1,8%, а також інфляцію у межах 10-12% і дефіцит держбюджету на рівні 3,5%. Про це він сказав під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За інформацією КМУ, заступник Директора Європейського департаменту МВФ (Атанасіос Арванітіс – ред.) позитивно відзначив показники зростання економіки України на рівні 1,8% у третьому кварталі 2016 року, інфляцією у межах 10-12%, дефіцитом Державного бюджету, що не перевищує заплановані 3,5%.
"Можна говорити про те, що позитивний тренд спостерігається у всіх напрямках, якщо порівнювати чинну ситуацію з тією, що була минулого року", - цитує слова А.Арванітіса прес-служба уряду.
Він також висловив сподівання, що МВФ та український уряд разом "зможуть продовжити тиснути на структурні реформи і проводити їх і надалі".
Нагадаємо, за інформацією Держстатистики, зростання валового внутрішнього продукту у третьому кварталі 2016 року становило 1,8%, порівняно із третім кварталом 2015 року.