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В МВФ положительно отметили рост ВВП в 3 квартале на уровне 1,8%

В МВФ положительно отметили рост ВВП в 3 квартале на уровне 1,8%

Киев • УНН

 • 8281 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис положительно отметил рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале на уровне 1,8%, а также инфляцию в пределах 10-12% и дефицит госбюджета на уровне 3,5%. Об этом он сказал во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По информации КМУ, заместитель директора Европейского департамента МВФ (Атанасиос Арванитис - ред.) положительно отметил показатели роста экономики Украины на уровне 1,8% в третьем квартале 2016 года, инфляцию в пределах 10-12%, дефицит государственного бюджета, не превышает запланированные 3,5%.

"Можно говорить о том, что положительный тренд наблюдается во всех направлениях, если сравнивать действующую ситуацию с той, что была в прошлом году", - цитирует слова А.Арванитиса пресс-служба правительства.

Он также выразил надежду, что МВФ и украинское правительство вместе "смогут продолжить давить на структурные реформы и проводить их и в дальнейшем".

Напомним, по информации Госстатистики, рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2016 года составил 1,8% по сравнению с третьим кварталом 2015 года.

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