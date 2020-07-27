У МОЗ заявили про суттєве зменшення випадків COVID-19 серед медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні кількість медиків, у яких фіксують захворювання на коронавірусну хворобу, зменшилась майже втричі. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ви подивитесь, що у нас відбувалось на початку квітня, коли я очолив міністерство охорони здоров’я, то у нас з загальної кількості захворівших близько 20% були медичні працівники. Ми, мені здається, кардинально змінили ситуацію. На сьогоднішній день по червню і липню ми фіксуємо, що з загальної кількості захворівших цей відсоток складає від 6 до 7% і він постійно знижується", - сказав Степанов.
Міністр повідомив про декілька факторів, що вплинули на ці показники. По-перше, з його слів, міністерство забезпечило медичних працівників засобами індивідуального захисту. По-друге, МОЗ налагодив правила інфекційного контролю.
"Весь інфекційний контроль просто був зруйнований, зараз ми його відтворюємо, і вже безпосередньо можна побачити, з якою швидкістю ми його відтворюємо, тому що майже у три рази зменшилась кількість медичних працівників, які хворіють на коронавірусну хворобу", - додав він.
Як повідомлялося в УНН, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 43 медичних працівники.