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В Минздраве заявили о существенном уменьшении случаев COVID-19 среди медиков

В Минздраве заявили о существенном уменьшении случаев COVID-19 среди медиков

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине количество медиков, у которых фиксируют заболевание коронавирусной болезнью, уменьшилось почти втрое. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если вы посмотрите, что у нас происходило в начале апреля, когда я возглавил министерство здравоохранения, то у нас из общего числа заболевших около 20% были медицинские работники. Мы, мне кажется, кардинально изменили ситуацию. На сегодняшний день за июнь и июль мы фиксируем, что из общего числа заболевших этот процент составляет от 6 до 7% и он постоянно снижается", - сказал Степанов.

Министр сообщил о нескольких факторах, повлиявших на эти показатели. Во-первых, по его словам, министерство обеспечило медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Во-вторых, Минздрав наладил правила инфекционного контроля.

"Весь инфекционный контроль просто был разрушен, сейчас мы его воспроизводим, и уже непосредственно можно увидеть, с какой скоростью мы его воспроизводим, так как почти в три раза уменьшилось количество медицинских работников, страдающих коронавирусной болезни", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника.

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