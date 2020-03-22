У МОЗ уточнили, що в "одужалих" українців просто не підтвердився коронавірус

КИЇВ. 22 березня. УНН. У МОЗ уточнили, що у восьми українців після повторних тестів не підтвердився COVID-19, отже вони не видужали, а навіть не хворіли на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.