У МОЗ уточнили, що в "одужалих" українців просто не підтвердився коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У МОЗ уточнили, що у восьми українців після повторних тестів не підтвердився COVID-19, отже вони не видужали, а навіть не хворіли на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що в Україні вже вісім осіб одужали від коронавірусної інфекції.