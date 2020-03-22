В Україні вісім людей одужали від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні вже вісім осіб одужали від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook Центру громадського здоров'я України.
"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 людей. Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Щотижня в Україні реєструється понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу. Тож, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вища", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.
Окрім того, відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.
Нагадаємо, в Україні затвердили перелік ліків для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозитися без ПДВ.