В Украине восемь человек выздоровели от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине уже восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Центра общественного здоровья Украины.
"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек. Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.
Кроме того, известная пока информация свидетельствует о том, что смертность в результате COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.
Напомним, в Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.