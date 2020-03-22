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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105494 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108267 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110198 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118878 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102102 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 106249 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине восемь человек выздоровели от COVID-19

В Украине восемь человек выздоровели от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18690 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине уже восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Центра общественного здоровья Украины.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек. Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

Кроме того, известная пока информация свидетельствует о том, что смертность в результате COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.

Напомним, в Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.

Украинские Национальные Новости

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